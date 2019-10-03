Яка собівартість iPhone 11 Pro Max: вражаюча цифра

Флагманський iPhone 11 Pro Max став найдорожчим смартфоном компанії Apple за всю історію лінійки – його вартість сягнула 1 249 доларів. Блогери порталу Tech Insights вирішили розрахувати собівартість амбіційної новинки і різниця з кінцевою ціною виявилася вагомою.

Як "піддослідного" експерти обрали iPhone 11 Pro Max з 512 ГБ вбудованої пам'яті, повіломляє Tech Insights.

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Вартість компонентів. Найдорожчими компонентами пристрою за версією порталу стали модуль камери (73,5 долара), дисплейний модуль (66,5 долара) і мобільна платформа Apple A13 Bionic вартістю 64 долара. Процедура складання пристрою, за даними джерела, обходиться Apple в 21 долар.



Вартість компонентів iPhone 11 Pro Max

Підсумкову собівартість флагманського апарату фахівці Tech Insights оцінили в 490,5 долара – більш ніж в два рази дешевше його роздрібної ціни. В Україні новинка обійдеться в 37 999 гривень (близько 1 530 доларів за нинішнім курсом), а смартфон надійде в продаж вже 11 жовтня.

Достовірність розрахунків. Варто зазначити, що для розрахунків фахівці порталу користувалися власними джерелами інформації – реальна ціна компонентів може відрізнятися від зазначеної.

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