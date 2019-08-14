Які смартфони Huawei першими отримають EMUI 10 та Android Q

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Які смартфони Huawei першими отримають EMUI 10 та Android Q
Які смартфони Huawei першими отримають EMUI 10 та Android Q / unsplash

Незабаром після анонсу нової фірмової прошивки EMUI 10 в мережі почала з’являтися інформація про те, які смартфони Huawei першими отримають довгоочікуване оновлення. Список включає не лише назви пристроїв, але й їх дати переходу на найновішу версію Android Q.

Які смартфони оновляться? Як повідомляє Gizmochina, згідно з опублікованою на форумі вендора інформацією, першими до десятої ревізії EMUI на базі Android 10 оновляться Huawei P30 і P30 Pro. Зауважимо, бета-версію прошивки для цих пристроїв користувачі зможуть завантажити "по повітрю" вже 8 вересня.

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Смартфони Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X і Mate 20 RS отримають оновлення до кінця вересня. Разом з ними третя ревізія оболонки Magic UI "прилетить" і на моделі Honor 20, 20 Pro, V20 і Magic 2.


Які смартфони Huawei оновляться до EMUI 10

Які нові функції з'являться в ОС? EMUI 10, за заявою розробників, поліпшить плавність роботи ОС і продуктивність смартфонів. Серед інших нововведень: поява загальносистемної темної теми оформлення для всіх ґаджетів і поліпшена інтеграція з іншими пристроями екосистеми вендора.

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Теги: Техно Смартфони Huawei Android
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