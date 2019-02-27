Запуск Hyperloop на крок ближче: у Франції завершують будівництво швидкісної траси

Компанія Hyperloop Transportation Technologies оголосила про те, що завершує будівництво повномасштабного треку для вакуумного потягу. Відзначимо, цю трасу побудували у французькій Тулузі.

Hyperloop Transportation Technologies на своїй сторінці у Facebook повідомила, що проект у "Аерокосмічній долині" вже перебуває на завершальній стадії будівництва. Представники компанії також додали, що будівництво траси завершать вже в найближчі тижні.

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Що таке Hyperloop? Це проект вакуумного потягу, який вперше був запропонований американськими інженерами Джеймсом Пауелом та Гордоном Денбі у 2003 році. Згодом цю ідею підтримав Ілон Маск – винахідник та співзасновник фонду SpaceX.

Система використовує магніти і турбіни, які запускають капсули на магнітній подушці, для руху з величезною швидкістю по вакуумних трубах.

Реалізацією і розвитком транспортної системи займаються кілька компаній – як незалежні, наприклад, Hyperloop One, так і компанії самого Маска. Будівництвом діючих трас займається The Boring Company, а SpaceX проводить некомерційні змагання між командами з різних організацій і країн, які розробляють капсули Hyperloop.

Hyperloop в Україні. Відзначимо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що надшвидкісний поїзд за технологією Hyperloop може з’явитись в Україні у найближчі 5, максимум 10 років.

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