Вже у неділю землян чекає нове місячне затемнення. Воно буде напівтіньовим. За київським часом це явище розпочнеться на світанку 5 липня.

Як раніше писав 24 канал, це вже друге напівтіньове місячне затемнення з початку літа. Зокрема, у ніч з 5 на 6 червня можна було побачити схоже затемнення. Його могли спостерігати і українці.

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За Києвом затемнення почнеться на світанку 5 липня о 6:07.Максимальна фаза настане о 7:29. І загалом триватиме 2 години 45 хвилин.

Місячне затемнення 2020: де буде видно / Скріншот

Найкраще його буде видно для мешканців Центральної та Південної Америки. А от для більшої частини Європи, в тому числі для України затемнення не буде видно.

Тож українці можуть побачити напівтіньове затемнення хіба в режимі онлайн.