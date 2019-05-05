Зонд NASA зробив знімок заходу Сонця на Марсі

34 Читать новость на русском
Зонд NASA зробив знімок заходу Сонця на Марсі
Зонд NASA зробив знімок заходу Сонця на Марсі / NASA

InSight зробив знімок на 145 сол перебування на Червоній планеті. Зонд NASA InSight отримав знімок заходу Сонця на Марсі.

Як повідомляється на сайті агентства, зображення було отримано 25 квітня на 145 сол (марсіанський день) перебування апарату на Червоній планеті.

Читайте також: Китайці планують здійснити висадку людини на Місяць

Знімок отримали близько 18:30 за марсіанським часом. Він представлений в кольорокорекції, що дозволяє передати кольори так, як їх побачило б людське око.

InSight здійснив посадку на Марс 26 листопада. Місія апарату розрахована на два роки, цей час він буде збирати дані про внутрішню будову та склад планети. Це дозволить дослідникам отримати додаткові відомості про те, як були сформовані кам'янисті космічні тіла у Сонячній системі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Радикали із Сектора Гази випустили 250 ракет, Ізраїль у відповідь вразив 120 цілей
сьогодні
765
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
1838
На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
3 травня 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
638
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8424
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1917
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
29 квітня 22:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5066
Новини
Більше новин
Залиште відгук