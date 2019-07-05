З'явилися нові подробиці про PlayStation 5: їй є чим вразити

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Концепт PlayStation 5
Концепт PlayStation 5 / Фото з вільних джерел

Чим ближче дата релізу консолей нового покоління, тим частіше в мережі спливають різного роду чутки. Нещодавно розробник архітектури PlayStation 5 Марк Серні поділився деякими офіційними подробицями щодо приставки, однак інсайдери дещо розширили уявлення про "залізо" нової PS.

За запевненнями інсадерів, нова консоль дійсно вразить продуктивністю, повідомляє HotHardware.

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Технічні специфікації PlayStation 5:

  • Процесор: 8-ядерний і 16-потоковий Ryzen 3000 з частотою 3,2 ГГц;

  • Відеокарта: GPU на основі архітектури Navi, 72 обчислювальних блоки (2 кристала по 36) і 64 шейдерних процесора на один блок. Частота – 1,55 ГГц, відеопам'ять – від 16 до 24 ГБ GDDR6, підтримка трасування променів;

  • Оперативна пам'ять: 16 або 24 ГБ GDDR6 RAM;

  • Дисковий простір: SSD об'ємом 2 ТБ.

У цьому ж витоку йдеться про максимальне значення роздільної здатності до 8К і підтримку зворотної сумісності.

Дата виходу. Зауважимо, вихід консолі, якщо вірити чуткам, намічений на кінець 2020 року. У Sony не стали коментувати цю інформацію.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ігри PlayStation Sony
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