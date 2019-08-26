З'явилися нові подробиці про смартфон Redmi Note 8

Про те, що смартфон Redmi Note 8 Pro буде побудований на базі процесора MediaTek, виробник повідомив раніше. Однак зараз стало відомо, що базова версія Redmi Note 8 отримає чіпсет іншого вендора – Qualcomm Snapdragon.

Відповідну інформацію компанія опублікувала у вигляді нового тизера.

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Відмінності базової версії від Pro. Згідно з новим банером, базову версію пристрою під назвою Redmi Note 8 обладнають чіпсетом Snapdragon 655. Раніше передбачалося, що смартфон буде побудований на базі мобільної платформи MediaTek Helio G90, але прямо про це виробник не заявляв.

Remember when i told that the standard Redmi Note 8 will run on a Qualcomm Snapdragon 665 SoC?#redmi #xiaomi #note8pro #note8 pic.twitter.com/zBWfo0u6iB — Mukul Sharma (@stufflistings) August 25, 2019

Ще однією відмінністю від старшої модифікації стане сенсор основної камери з роздільною здатністю 48 Мп (64 Мп у Note 8 Pro).

Характереристики процесора Snapdragon 665. Коментуючи вибір моделі CPU для майбутньої новинки, глава Redmi Лю Вейбін зазначив, що на відміну від Snapdragon 660, більш свіжа версія процесора підтримує API Vulkan 1.1 і відрізняється зниженим на 20% енергоспоживанням порівняно з попередником.



Redmi Note 8 та Redmi Note 8 Pro представлять в кінці серпня

Snapdragon 665 також оснащений більш новим цифровим сигнальним процесором Hexagon 686, який забезпечує розширені можливості обробки зображень і обчислень, а також загальне поліпшення продуктивності штучного інтелекту.

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Інформація про специфікації Redmi Note 8 Pro не змінилася: смартфон оснащений процесором Helio G90T.

Дата презентації. Нагадаємо, анонс Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro відбудеться вже 29 серпня.

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