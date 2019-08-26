З'явилися нові подробиці про смартфон Redmi Note 8

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Redmi Note 8 та Redmi Note 8 Pro: головні відмінності та дата анонсу
Redmi Note 8 та Redmi Note 8 Pro: головні відмінності та дата анонсу / Фото з вільних джерел

Про те, що смартфон Redmi Note 8 Pro буде побудований на базі процесора MediaTek, виробник повідомив раніше. Однак зараз стало відомо, що базова версія Redmi Note 8 отримає чіпсет іншого вендора – Qualcomm Snapdragon.

Відповідну інформацію компанія опублікувала у вигляді нового тизера.

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Відмінності базової версії від Pro. Згідно з новим банером, базову версію пристрою під назвою Redmi Note 8 обладнають чіпсетом Snapdragon 655. Раніше передбачалося, що смартфон буде побудований на базі мобільної платформи MediaTek Helio G90, але прямо про це виробник не заявляв.

Ще однією відмінністю від старшої модифікації стане сенсор основної камери з роздільною здатністю 48 Мп (64 Мп у Note 8 Pro).

Характереристики процесора Snapdragon 665. Коментуючи вибір моделі CPU для майбутньої новинки, глава Redmi Лю Вейбін зазначив, що на відміну від Snapdragon 660, більш свіжа версія процесора підтримує API Vulkan 1.1 і відрізняється зниженим на 20% енергоспоживанням порівняно з попередником.


Redmi Note 8 та Redmi Note 8 Pro представлять в кінці серпня

Snapdragon 665 також оснащений більш новим цифровим сигнальним процесором Hexagon 686, який забезпечує розширені можливості обробки зображень і обчислень, а також загальне поліпшення продуктивності штучного інтелекту.

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Інформація про специфікації Redmi Note 8 Pro не змінилася: смартфон оснащений процесором Helio G90T.

Дата презентації. Нагадаємо, анонс Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro відбудеться вже 29 серпня.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Redmi Xiaomi
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