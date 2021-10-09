Teder Papers: бізнес одного з найбагатших естонців успішно функціонує в окупованому Криму

Pandora Papers та Panama Papers розкрили чимало офшорних схем по всьому світу. Одним із фігурантів такої справи виявився підприємець з Естонії Гіллар Тедер, який начебто має бізнес у Криму всупереч санкціям ЄС.

Компанія Arricano, яка належить Тедеру, збудувала в Криму 2014 року торгівельний центр "Южная Галерея". Він продовжив роботу навіть після окупації, а сам бізнесмен відкрив ще низку торгових центрів у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі.

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Одразу після окупації півострова Тедер, ймовірно, вибудував цілу схему. Замовником будівництва "Южной Галереи" в Сімферополі виступило кримське ТОВ "Вояж Крым". Його засновником був ТОВ "Зеленый город" із російського Санкт-Петербурга, а одним із його власників - українська фірма "Грандінвест". Кінцевим бенефіціаром "Грандінвесту" є компанія Arricano Гіллара Тедера.

Кримський бізнес Тедера

Однак у переписці зі своїм юридичним консультантом естонець відкрито назвав кримську фірму "Вояж" дочірньою та скаржився на санкції Євросоюзу. Бізнесмен планував взяти кредит на півострові, але знайти гроші вдалося аж 2017 року.

Російський державний банк ВТБ погодився дати фінансування лише на одне півріччя 2018 року. У такий спосіб Тедеру вдалося зберегти свій бізнес на окупованій території.

Експредставник президента України в Криму Борис Бабін вважає, що торговий центр естонському підприємцю потрібен, щоб "відмивати" гроші. Це поширена практика, яку здійснював, наприклад, Володимир Костантінов або Сергій Аксьонов.

У чому загалом проблема кримської нерухомості? Вона не дає великого доходу. Це ризикована інвестиція. Ми маємо нерухомість і просто прокачуємо через неї кошти, а пишемо це як нібито дохід. Борис Бабін Експредставник президента України

2018 року компанія Arricano оприлюднила річний фінансовий звіт, де представила усі дані щодо ТРЦ "Южная Галерея" в Криму. На сайті Лондонської фондової біржі теж вказано, що компанія володіє торговим центром у Сімферополі.

Однак у квітні 2021 року схема роботи Тедера в Криму істотно змінилася. ТОВ "Вояж" перереєстрували безпосередньо на Гіллера Тедера з юридичною адресою на материковій Україні.

У Естонії в діяльності бізнесмена ознак правопорушення не бачать. Генпрокуратура відмовилася відкривати провадження через відсутність доказів, що санкції ЄС були дійсно порушені.



Проєкт ТРЦ "Южная Галерея" у Криму / Фото з сайту Project industry ltd

Бабін наголосив, що естонській владі важко відкрити провадження проти найбагатшого клієнта та платника податків. За інформацією місцевого видання Aripaev, Тедер 8 разів входив у трійку найбагатших бізнесменів Естонії. Він також фінансує 4 головні політичні партії країни.

"Южная Галерея" працює в Криму і зараз. У ньому представлені європейські бренди, які сплачують ренту, а компанія - податки владі окупованого Росією півострова. Це порушення українського законодавства, фінансова підтримка окупаційної адміністрації.

Справи проти посадовців у Євпаторії

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