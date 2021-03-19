"ТЕДІС Україна" назвала 5 міст, куди перерахувала найбільше податків за 2020: понад 700 млн грн

За результатами роботи у 2020 році "ТЕДІС Україна" перерахувала до місцевих бюджетів 705,7 мільйонів гривень роздрібного акцизу з продажів тютюнових виробів.

При цьому ТОП-5 міст, в які компанія направила найбільше податків, виглядає наступним чином:

Київ – 65,6 мільйона гривень податків; Одеса – 61,6 мільйона гривень податків; Дніпро – 44 мільйони гривень податків; Кривий Ріг – 33,3 мільйона гривень податків; Маріуполь – 31 мільйон гривень податків.

Ключовий податок, яким "ТЕДІС Україна" наповнює місцеві бюджети, це роздрібний акциз. Всього за 2020 рік компанія перерахувала 705,7 мільйонів гривень роздрібного акцизу.

За показником сплаченого роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів наша компанія займає перше місце в Україні. А це означає, що всі міста, в яких ми працюємо, стабільно отримують необхідний ресурс для фінансування сфер освіти, охорони здоров'я і соцзахисту,

– підкреслив Тарас Корніяченко, генеральний директор компанії "ТЕДІС Україна".

Нагадаємо, що за підсумками 2020 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,4 мільярда гривень податків і входить в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної податкової служби України.

Раніше виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що слід збільшити частину податку на доходи фізичних осіб, яка буде залишатися на місцях. Він зауважив, що фінансової спроможності муніципалітети ще не досягли.