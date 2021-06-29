"ТЕДІС Україна" в рейтингу кращих соціально-відповідальних компаній

29 червня журнал "Власть денег" представив традиційний щорічний рейтинг ТОП-25 кращих програм українського бізнесу в сфері КСВ.

Як відзначають організатори рейтингу, в нього потрапили КСВ-програми, представлені провідними українськими компаніями, які поставили перед собою мету відповідати найвищим світовим стандартам.

Компанія "ТЕДІС Україна" відзначена в рейтингу завдяки всеукраїнському соціальному проєкту підтримки державних будинків для людей похилого віку "Творімо добро", який охоплює 7 областей (Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Полтавська, Сумська та Донецька).

"Проєкт "Творімо добро", який спочатку був ініціативою в рамках корпоративного волонтерства, за останній час вийшов на якісно новий рівень. Він став масштабнішим і системно. В цьому році ми вже реалізували три етапи проєкту і як раз готуємо четвертий, до 30-річчя Незалежності України", - зазначив заступник генерального директора з корпоративного управління "ТЕДІС Україна" Денис Ткаченко.

Нагадаємо, що цей проєкт "ТЕДІС Україна" реалізує відповідно до Глобальних цілей сталого розвитку 2015-2030 ООН, серед яких, зокрема, "Подолання бідності" (Ціль 1) і "Міцне здоров'я" (Ціль 3). Такі напрями актуальні для літніх людей, особливо тих, хто залишився без родинної підтримки і живе в спеціальних геріатричних установах.