"ТЕДІС Україна" увійшла в ТОП-200 найбільших платників податків країни за підсумками 2020 року

За результатами проєкту "РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах" компанія "ТЕДІС Україна" увійшла в ТОП-200 найбільших платників податків країни 2020 року, посівши 50-е місце.

Нагадаємо, за 2020 рік компанія "ТЕДІС Україна" виплатила понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше. При цьому сума сплаченого компанією "ТЕДІС Україна" роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні. ТОП-5 міст, в які компанія "ТЕДІС Україна" направила найбільше податків, виглядає наступним чином: Київ – 65,6 мільйона гривень податків, Одеса – 61,6 мільйона гривень податків, Дніпро – 44 мільйони гривень податків, Кривий Ріг – 33,3 мільйона гривень податків, Маріуполь – 31 мільйон гривень податків.

Раніше в рамках спільного проєкту з European Business Association і Lugera Ukraine "Прозорий бізнес – білі зарплати", компанія "ТЕДІС Україна" оприлюднила ключові показники податкових відрахувань з фонду оплати праці за 2020 рік. Податок з доходів фізичних осіб склав 93,512 млн грн, військовий збір – 7,775 млн грн, Єдиний соціальний внесок – 103,228 млн грн. Підсумкові відрахування з зарплат співробітників склали 204,515 млн грн.