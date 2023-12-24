Москва образила Тегеран: російського представника знову викликали на килим

У Росії спромоглися образити одного зі своїх союзників – Іран. Так, міністерство закордонних справ висловило протест та викликало на розмову тимчасово повіреного у справах країни-агресорки.

Як пише іранське державне видання, причиною цього рішення стала підтримка Москвою заяви, яка містить антиіранську риторику. Відтак, в Ірану образилися на Росію.

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Що образило Тегеран

За даними видання, Іран образився на зміст спільної заяви, яка вийшла по завершенні шостої сесії Російсько-Арабського форуму співробітництва. Його проводили на рівні міністрів закордонних справ.

Відповідна заява містить заклик мирно вирішити конфлікт між Іраном, а також Об'єднаними Арабськими Еміратами. Він стосується трьох островів, розташованих у Перській затоці.

Представники іранського МЗС, спілкуючись з російським дипломатом, робили акцент на "територіальній цілісності країни". Також підкреслювали, що необхідно поважати суверенітет. Також у Тегерані наголосили, що ці три острови, що у Перській затоці, завжди були їхніми.

Уряд Ісламської Республіки Іран вважає будь-які претензії будь-якої сторони щодо цього неприйнятними,

– наголосили в МЗС Ірану.

Відносини між Росією та Іраном складно назвати ідеальними

Бодай тому, що іранське МЗС вдруге за 2023 рік викликає на килим російського представника. В обох випадках Тегеран образився через острови у Перській затоці. Вперше посла Росії викликали ще у липні цього року.

Водночас слід розуміти, що дипломатичні скандали не заважають Ірану та Росії бути союзниками. Та й ні для кого не секрет, що у війні проти України Москва отримує допомогу від Тегерану. Чого лише варті ті самі "Шахеди", якими щодня ворог атакує нашу державу.

Правда, Росії Іран не допомагає просто так. Ударні дрони Москва отримує, сама ж допомагає Тегерану з його ядерною програмою. А ще посилює військову авіацію країни.

До слова, 7 грудня Владімір Путін зустрівся у Москві з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Вони обговорювали відносини між країнами-терористками, а також ситуацію у Секторі Гази.