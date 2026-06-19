Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною

Володимир Зеленський заявив, що Білорусь повинна забрати військову техніку, розміщену на кордоні з Україною. Глава держави також зазначив, що не ображається на слова Олександра Лукашенка.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу, передає Суспільне.

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Який ультиматум поставив Зеленський?

За словами Зеленського, у Білорусі, вздовж кордону з Україною, досі стоїть техніка, яка допомагає коригувати російські обстріли. Глава держави наголосив, що Лукашенко має один тиждень для того, щоб забрати її.

Вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Тижня вистачить на те, щоб її зняти, вимкнути? Інакше це зробимо ми,

– заявив Зеленський.

Також президент України додав, що Білорусь досі допомагає Росії з постачанням пального, однак Олександр Лукашенко та чинна влада країни можуть це припинити.

Чому Лукашенко перестав робити гучні заяви щодо війни?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом робить дедалі обережніші заяви щодо війни Росії проти України.

Це вказує на те, що білоруський диктатор усвідомлює наслідки можливого вступу своєї країни у війну на боці Кремля.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Лукашенко навряд чи погодиться на пряме залучення Білорусі до бойових дій. За його словами, для цього є як військові, так і внутрішньополітичні причини.