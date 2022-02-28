Техніка знищена, відступаємо: у мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом. На записі він повідомляє, що його підрозділ та найближчий до них розбиті, просять витягнути їх.

У мережу потрапив запис розмови російського військового зі штабом. На записі він повідомляє, що його підрозділ та найближчий до них розбиті, просять витягнути їх. Аудіо виклали у вайбер-спільноті "Молния".

Важливо Загрози великим містам України немає, – Арестович

"На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Спецназ и ОМОН отходим в аэропорта лесом, сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже разп*здошены, но они в самом Гостомеле, отходить не могут, у них 200 и 300, передайте в округ, что необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать. Где-то поблизости украинская часть", – чутно на аудіо.