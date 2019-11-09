Техніка війни: Покращений вертоліт "Мі-8МСБ-В" для ВМС. СБУ перекрила поставку до Росії

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 10 морська авіаційна бригада отримала ще один вертоліт "Мі-8МСБ-В" в додаток до борту, переданого частині у серпні 2019 року. Завдяки новим двигунам від Мотор січ гвинтокрил бере менше пального та довго не перегрівається. СБУ перекрила канал поставки до Росії запчастин для військових суден. Затримано колишнього комерційного директора держпідприємства.

Також у випуску:

Інтерв'ю з Денисом Сілічем – експертом з дизайну військової техніки.

Також у "Техніці війни": Гаубиця "Дана М2" вдруге підкорює Україну. Армія позбувається звання прапорщик

Головне:

► Президент Володимир Зеленський побував на оборонних підприємствах Харківщини. Зокрема, ініціював продовження контракту на виготовлення 45 бронетранспортерів "БТР-4Е", які мали виготовити ще у червні. Ближчим часом збируть 12, а решту – до серпня 2020 року.

► Американо-українська космічна компанія "Фаірфлай Еіроспейс" запропонувала заводу "Південмаш" контракт на серійне виробництво ракетних деталей.

► Цього року на озброєння української армії прийнято вже 33 нових зразки озброєння та військової техніки. Зокрема, нещодавно номенклатура армії поповнилася комплексом автоматизованого управління вогнем артилерії "Оболонь-А", що дає змогу автоматично здійснювати планування вогню, передачу вказівок вогневим засобам, розгортання техніки з маршу та ураження ворога вже за кілька секунд. Також на озброєння прийнято радар контрбатарейної боротьби 1Л220УК "Зоопарк-3" та реактивна система залпового вогню "Верба".

► Приватна компанія "Рамзай" в партнерстві з Конструкторським бюро "Луч", "Фотоприладом" та "Ізюмським приладобудівним заводом" створили комплекс керованого озброєння "524Р" для гелікоптерів "Мі-8", "Мі-24" та "Мі-2". Він здатний виявляти танк на відстані 10 кілометрів та знищувати його ракетою "Бар’єр-В"на дистанції 7,5 кілометрів.

► На АвтоКрАзі заявили, що у 2019 році силові структури України не замовляли їхніх вантажівок і пріоритет отримали машини корпорації "Богдан".

► Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації".

► В межах стратегічної гумантарної ініціативи українських військових "Допомога Схід", на Донбас доправлено 20 тон медичної гуманітарної допомоги.

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Інше:

• Компанії "Сааб" та "Рейтон" розробили новий боєприпас для гранатомета "Карл Густав".

• Американська "Дженерал Дайнемік Ленд Сістемз" виграла тендер на постачання в армію США наземного транспортного робота.

• Польща затвердила план розвитку сухопутних військ до 2035 року. В пріоритеті будуть модернізація танків "Леопрад 2А4" до версії "Пі-Ел", а також закупівля великої кількості бронетранспортерів "Россомак".

• Туреччина вперше запустила протикорабельну ракету "Атмака" від компанії "Рокетсан" з борту корвету типу "Маілджим".

• В Японії на верфі "Кавасакі Хеві Індастріз" спустили на воду вже 12 і останню субмарину проекту "Сорю".

• Об'єднані Арабські Емірати оголосили про створення державного оборонного конгломерату з виробництва зброї для своєї армії та на експорт.

• В інтернеті з’явилися кадри польоту тактичних ударних літаків "Ф-117" над Невадою, в районі авіабази "Тонопа".