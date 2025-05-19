Технодесант на передовій: 25-та бригада змінює правила сучасної війни

Класичні десанто-штурмові війська у ході війни змінюють тактику бойових дій і перетворюються на технодесант. Один з лідерів модернізації – 25-та Окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

Сучасні технологічні рішення – повітряні і наземні дрони – дозволяють 25-тій бригаді проводити успішні операції і тримати позиції на надскладному Покровському напрямку. Відеорепортаж з позицій технодесанту показала "Українська правда", пише 24 Канал.

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Оборона Покровська триває

Десантно-штурмові війська стали світовими лідерами у використанні малих БпЛА у своїх операціях. А 25-та бригада одна з перших в ДШВ створила роту безпілотних систем. Згодом вони прийшли до унікального рішення: при бригаді фактично запущено власне електронне виробництво.

Тут функціонують лабораторія та пересувні ремонтні майстерні, які вдосконалюють дрони, адаптують цивільні БпЛА під бойові умови, створюють для десантників спецдрони із підвищеною дальністю і посиленим захистом від ворожих РЕБ.

Ми йдемо до того, щоб мінімізувати людські втрати і використання людського ресурсу і перекласти абсолютно все на роботизовані комплекси – наземні дрони, звичайні дрони, комерційні дрони, розвідувальні літальні апарати. Тобто по максимуму перейти на роботизовані комплекси, щоб зменшити втрати. Тому й технодесант,

– розповів Андрій Тимощук, начальник взводу рухомої майстерні БпЛА-комплексів 25 бригади.

25-та бригада на сьогодні є однією з найбільш боєздатних – і завдяки досвіду, і завдяки активному використанню новітніх технологій. Січеславці пройшли пекло 2022 року, брали участь у звільненні Харківщини, і вже понад рік тримають ворога під Покровськом.

Ми зайшли сюди в березні 2024 року. На той час це ще був Авдіївський напрямок. Було дуже важко. Були постійні штурми з технікою. Кожного дня їхали колони танків, БТРи, БМП. Зараз вони побачили, що на техніці у них нічого не виходить, то перейшли до тактики малих груп. Вони постійно заходять двійками, трійками, стараються накопичитися в якомусь місці і проводити штурмові дії,

– розповів командир самохідної артилерійської батареї 25-тої бригади з позивним "Темний".

Саме такі малі групи знищив батальйон Сергія під час перебування журналістів на їхніх позиціях. За один виліт дронів – мінус 11 росіян разом з їхніми мотоциклами і баггі. Сергій брав участь у звільненні Котлиного – ключовій тактичній перемозі українських військ 2025 року. Тоді в пригоді стали наземні дрони Січеславців. За їх допомогою з-під носа у ворога з розбитого селища навіть вдалося вивезти двох цивільних жінок старшого віку.

На нашому напрямку росіяни стоять там само, де і пів року тому. Не даємо їм пройти. Тяжко, зазнаємо втрат. Це війна. Ці втрати треба робити мінімальними,

– вважає командир батальйону 25-тої бригади Сергій.

Січеславці – лідери з використання наземних роботизованих комплексів та повітряних літальних апаратів. Вчитися використовувати дрони в бригаду їдуть навіть іноземці.Їх багато серед інженерів та операторів.

Тут цінують особовий склад, тому всі бойові операції відбуваються винятково в поєднанні з технологіями: якісною розвідкою з повітря, віддаленим мінуванням, підготовкою штурмів артилерією та fpv-дронами.