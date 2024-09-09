Від ракет та дронів: генерал армії сказав, яка зброя зможе захистити небо України

Україна продовжує розвивати свої засоби радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам. За допомогою РЕБ можна змінювати напрям їхнього руху та "приземлити" в іншому місці. Нині в Україні готують комплексні програми для захисту українського неба.

Про це в етері 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що є необхідність у створені радіолокаційних мобільних систем.

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Україні потрібні системи, які дезорієнтуватимуть ракети й дрони

Зі слів генерала армії, в Україні раніше вже працювали над розробкою системи входження в інтелектуальні частини різних типів ракет й дронів, систем авіації.

Над цим треба працювати, тоді це знецінить всі перспективи противника здійснювати атаки. Зробити це швидше можна було б за підтримки США, Великої Британії, Німеччини, вони мають такі системи,

– зазначив Маломуж.

Якби їх оперативно надали Україні, тоді була б змога захистити українських громадян і зменшити кількість жертв від обстрілів Росії. Генерал армії зауважив, що ЗСУ для захисту українського неба використовують статичні системи ППО (насамперед проти балістичних, крилатих ракет), Patriot, ЗРК інших типів, радіолокаційні системи, які можуть дезорієнтувати ракети. Наявність в ЗСУ таких засобів – заслуга союзників.

"Сподіваюся, що Україні передадуть засоби далекого ураження, це те, що створює електронні щити, тоді нам на голову не падатимуть ні ракети, ні "Шахеди", бо ці системи повністю закривають небо, створюють потужний електронний потік, який дезорієнтує ракети. А якщо будуть передбачені системи керування, це вищий клас штучного інтелекту, можна буде направити ці ракети на територію Росії", – розповів Маломуж.

Україна працює над створенням систем, які знищуватимуть дрони різного типу. Малі безпілотники будуть перепрограмовані для повітряного бою з ворожими дронами на невеликій відстані. Безпілотники-перехоплювачі прямуватимуть за російським супротивником на дальні відстані. А безпілотники "вбивці "Шахедів" зможуть перехоплювати та знищувати дрони дальньої дії.