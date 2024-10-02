Про це пише The Times of Israel. Серед поранених людей також була й українка.

До теми У Тель-Авіві стрілянина: відомо про загиблих і поранених

ХАМАС взяв відповідальність за стрілянину в Тель-Авіві

У ХАМАС заявили, що беруть на себе відповідальність за смертоносний теракт у Яффі, що на півдні Тель-Авіва, який стався 1 жовтня, внаслідок якого загинули семеро людей. Тоді ще 16 людей зазнали поранень.

У ісламському палестинському русі зазначили, що двоє терористів, які здійснили напад, Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврону, є членами терористичної групи.

Варто зазначити, що ізраїльським правоохоронцям вдалося встановити особи шістьох із семи жертв стрілянини у Тель-Авіві. Серед них були: 24-річний Ревітал Бронштейн, 42-річний Ілія Нозадзе, 30-річний Шахар Голдман, 33-річний Інбар Сегев Вігдер, 40-річна Надія Соколенко, і 26-річний Йонас Хросіс, 26 років.

До слова, ізраїльські журналісти повідомляли, що один з нападників, який стріляв у Тель-Авіві 1 жовтня, був ліквідований. Згодом поліція також розповіла, що другого чоловіка також ліквідували.