Telegram-бот допоможе перевірити рівень цифрової грамотності

В Україні з'явився чат-бот, який проводить експрес-тестування цифрових знань. Автори проєкту – робоча група, до складу якої увійшли спеціалісти Vodafone Україна, Міністерства цифрової трансформації, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та ОБСЄ.
Джерело:Vodafone
Проєкт став частиною національної ініціативи "Тиждень цифрової грамотності", яку зараз проводить Мінцифра.
Інтерактивний чат-бот "Цифрограм. Твоя кібергігієна" дозволяє не тільки швидко перевірити рівень своєї цифрової грамотності, але й отримати нові знання, оскільки містить роз'яснення, підготовлені фахівцями, до кожного запитання.
Перша версія чат-боту має тест на загальні знання, у якому є лише 7 запитань із різних сфер: безпечне користування інтернетом, соціальні мережі та месенджери, перевірка правдивості інформації, мобільне шахрайство та загальний захист інформації. Розробники планують періодично додавати у чат-бот нові тести та навіть конкурси. Чат-бот також дозволяє поділитися отриманим результатом з друзями чи колегами.
Щоб розпочати тест, користувачам необхідно бути зареєстрованими в месенджері Telegram. Чат-бот доступний за посиланням.
Тиждень цифрової грамотності проходить з 22 по 28 березня, мета ініціативи – підвищити цифрову грамотність українців, протидіяти цифровому шахрайству, кіберзагрозам; поширювати інформацію про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.