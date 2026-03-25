Комітет Ради підтримав законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно проголосував за законопроєкт щодо регулювання Telegram в Україні. Йдеться про нові вимоги до платформ і санкції за порушення.

Про це 25 березня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що передбачають нові правила?

Комітет ВРУ з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115. Зазначається, що його автором є народний депутат Микола Княжицький.

Нововведення передбачає, що платформи у Телеграмі мають:

офіційно розкрити своїх власників і джерела фінансування,

мати контакт з українською державою через уповноважений орган.

У випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов'язані оперативно реагувати і співпрацювати,

– додав Железняк.

За даними нардепа, за невиконання відповідних вимог накладатимуться санкції. А саме від фінансових штрафів до обмежень використання платформ державними органами, банками та структурами, що працюють з персональними даними.

Железняк наголосив, що до другого читання важливо визначити практичні механізми реалізації санкцій. За його словами, з цим месенджером це технічно складно.

