Телеграм став тим ножем, яким ФСБ б'є по наших дітях, – нардеп Юрчишин

Українські діти стають мішенню для ворога у соцмережах. Зокрема через Telegram ФСБ вербує неповнолітніх, підштовхує їх до підпалів, передачі координат та смертельно небезпечних дій.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

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Як Росія використовує соцмережі проти дітей

Юрчишин зазначає, що сьогодні Україна перебуває у стані війни, а ворог продовжує вербувати українських дітей через соцмережі.

Телеграм став тим ножем, яким ФСБ б'є по наших дітях. Результати: підпали ТЦК та автівок військових, здача координатів і вбивства самих дітей через саморобні вибухівки. Друзі, що нам варто робити? Будемо чекати, поки Європа дійде до обмежень і лише потім про це подумаємо? Чи може будемо захищати наших дітей уже зараз?

– наголосив нардеп.

З наявних альтернатив в Україні є застосунок Мрія для школярів та батьків, в якому приділено увагу й цифровій безпеці. Однак, Юрчишин зауважив, що він не задовольняє усіх потреб.

"Якщо нам доводиться говорити про поширення алкоголю, тютюну та наркотиків серед молоді, а в новинах є заголовки про підпали авто та вербування українських дітей – то вочевидь обмежуватися застосунком Мрія не варто, цього просто не вистачить. Окрім того, наскільки я розумію, він не стільки про безпеку, скільки про зменшення бюрократії та зручність в освітньому процесі", – заявив Юрчишин.

На думку нардепа, у питанні соцмереж та неповнолітніх необхідна комплексна робота. Він вважає, якщо мовиться про безпечний інтернет-простір для дітей, то необхідна синхронізація зусиль кількох сторін: Міносвіти, Мінцифри, Служби безпеки, а можливо й Нацполіції, щоб проаналізувати негативні випадки, які вже відбувалися з українськими дітьми.

Однак найголовніше, на думку Юрчишина, – має бути відкритий діалог з батьками, адже це стосується безпеки їх дітей.

"Мрія – це чудово і цю апку однозначно варто просувати. Але спокуса тіктоку з його швидкими відео чи телеграму з тонною різної інформації нікуди не мине. Зусилля держави варто також розширювати на вже існуючі платформи, зокрема, як варіант, надавати доступ цих мереж від певного віку, як це вже відбувається в Австралії та деяких країнах Європи", – резюмує Юрчишин.