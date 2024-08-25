У Telegram вперше прокоментували затримання Дурова

Ввечері 25 серпня у Telegram вперше прокоментували затримання Павла Дурова. Заявили, що генеральний директор нібито "не має чого приховувати".

У Telegram зазначили, що чекають на вирішення ситуації. Водночас наголосили, "абсурдно стверджувати", що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою.

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Заява Telegram щодо затримання Дурова

У Telegram заявили, що "дотримуються законів ЄС", зокрема, закону про цифрові послуги. Мовляв, його модерація "відповідає галузевим стандартам" і постійно вдосконалюється.

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою,

– підкреслили в Telegram.

Зазначили, майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації. Також додали, що в Telegram чекають на швидке вирішення ситуації.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, причина затримання засновника Telegram і ВКонтакте – звинувачення месенджера у сприянні торгівлі наркотиками й злочинам, пов'язаним з дітьми. Також шахрайство, кібербулінг, організована злочинність. Окрім того, Дурову можуть пред'явити відмивання грошей та сприяння тероризму.



У мережі наголошують, що основна претензія влади ЄС до телеграму – зашифровані повідомлення. Очікується, що прокуратура Парижа зробить заяву вже в понеділок, 26 серпня.