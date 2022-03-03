Телеканал "Дождь" у Росії припинить працювати

Російська злочинна влада намагається приховати кількість жертв у війні з Україною та правду про загарбницьку політику. Через це припиняють працювати ЗМІ, які нібито вважаються опозиційними.

Телеканал "Дождь" 3 березня повідомив, що тимчасово припинить роботу. Керівництво каналу заявило, що їм потрібно набратися сил.

До теми Газета в Якутську вийшла з обкладинкою "Ні війні", але її заборонили продавати

"Нам потрібні сили, щоб відпочити і зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємось, що ми повернемось в ефір і продовжимо роботу", — сказала в ефірі "Дождя" гендиректорка Наталія Сіндєєва.

Через воєнний стан

За словами Сіндєєвої, канал сам ухвалив рішення зупинити роботу. Вона наголосила, що це через закон про воєнний стан, який може ухвалити російська влада.

Або ж ми розповідатимемо про прекрасні виставки, фєрверки, не знаю, про що. Ми дуже сподіваємось, що повернемось в ефір,

– розповіла гендиректорка.

Телеканал "Дождь" припинив роботу: дивіться відео

Зверніть увагу Росія хоче заблокувати вільні медіа: наразі під удар потрапили "Эхо Москвы" та "Дождь"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!