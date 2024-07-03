В ефірі BBC територію Росії позначили як Польщу: мережа вибухнула реакціями

3 липня 2024, 20:19
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В ефірі телеканалу BBC трапився курйоз. Журналісти вивели на екран карту, на якій замість Росії красувався напис "Польща".

Таким чином Україну з двох боків оточувала Польща. Українські та польскі користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку помилку редакторів. Найкращі меми та реакції – зібрав 24 Канал.

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Польська Росія на карті BBC

В ефірі телеканалу BBC на карті, що відображала актуальну ситуацію в Україні, зі східного боку замість Росії красувалася Польща.

Карта новин BBC сьогодні вказує на те, що Польща анексувала Росію,
– іронізують у соцмережі Х.

Карта, що продемонстрували в ефірі BBC / скриншот з мережі

Польскі користувачі також припустили, що територія Росії могла розділитися між Польщею та Китаєм після останньої поїздки Анджея Дуди до Пекіну.

Території Росії інтерактивно поділили між Росією та Китаєм / фото з мережі

Поляки пригадують анекдот радянських часів:" Перший секретар ЦК КПРС впав у сплячку на 100 років. Коли він прокидається, йому приносять газету з заголовком: "Зіткнення на польсько-китайському кордоні!"

Договір про поділ Росії між Польщею та Китаєм / фото з мережі

Не обійшлося без згадки й про окуповані Росією території. Поляки зазначають, що новий східний сусід України, вони були б раді повернути ці землі власнику. Українці ж вже роздумують над тим, яким чином виглядало б справедливе закінчення російсько-української війни.

Карта після закінчення російсько-української війни / фото з мережі

Що ще писали користувачі соцмережі Х під постом про "поділ" Росії:

  • "Чорт, я проспав, що трапилося?"
  • "Польща купувала всі ці танки не просто так".
  • "Круто, я не знав, що у нас ще є Польща".
  • "Є Польща А і Польща Б, тому помилки немає".
  • "Виглядає мирно".
  • "Ага, чудові, нескінченні простори бідності, алкоголізму, економічної відсталості".
  • "Але між Польщею і Польщею є Білорусь? Може, проштовхнемося в коридор?"
  • "Сподіваюся, що над Україною теж Польща".
  • "Сер, не глузуйте з мене. Я читаю газетні заголовки. На польсько-китайському кордоні спокій".

Автор: Дмитро Усик