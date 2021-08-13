Телеведучий Комаров порівняв процес збагачення руди з видом на захід сонця

Мандрівник Дмитро Комаров вважає, що підготовка руди до плавки на підприємствах групи "Метінвест" нагадує процес зборів перед довгоочікуваною подорожжю і вимагає такого ж ретельного планування.

Про це він розповів у рамках нового відеопроєкту групи "Метінвест" – "Металева зірка". Там українські зірки розповідають, як виглядає процес виробництва сталі на гірничо-металургійних комбінатах.

Круто, коли ви самі знаєте, куди поїхати. Але щоб подорож вийшла дійсно цікавою, до неї потрібно підготуватися, як це роблять із залізною рудою. Підготовка до подорожі дуже схожа на підготовку руди до плавки,

– сказав він.

Комаров порівняв ці два процеси та сказав, що перед подорожжю спочатку потрібно "перерити" тонну інформації і вивудити з неї найцінніше, потім "збагатити" ці знання порадами місцевих. Така ж ситуація і з рудою, потрібно перш ніж відправити її в плавильний вояж, відібрати найкорисніші і кращі елементи. Він назвав збагачення і флотацію руди в металургії "ідеальним путівником".

Українська телезірка порівняла процес збагачення руди з видом на захід сонця, який відкривається з вікна готелю мандрівника.

Додамо, що завдяки цьому проєкту група "Метінвест" у фарбах та цікаво пояснює, яким захопливим може бути процес виробництва сталі.

Проєкт "Металева зірка" розміщений на сайті "Робимо українське", запуск якого "Метінвест" приурочив до свого п'ятнадцятиріччя.