Телевізійний килим олігарха, – у Зеленського відмовились від участі в шоу на каналі Ахметова

Володимир Зеленський та члени його команди не братимуть участі в політичному шоу на телеканалі Ріната Ахметова. В Офісі Президента вже пояснили причини такого категоричного рішення.

Про це у коментарі 24 каналу розповів Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента. Він пояснив позицію влади щодо запрошення на програму "Свобода слова Савіка Шустера".

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Подоляк наголосив, що саме поняття свободи слова – це не про маніпуляції, провокації чи демонстративну ангажованість. Мовляв, це й не про стару гру за правилами оліграхів, "коли своїм у студії – комфорт, а глядачам – відбірні фейки". Радник глави ОП стверджує, що телешоу на телеканалі Ахметова взяло на себе "фантастичну роль олігархичного пропагандиста". Саме тому його здивувало формулювання у запрошенні представникам влади: там вказали, що кличуть їх "з метою об'єктивного висвітлення важливої для країни теми".

Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне,

– зауважив Подоляк.

У Зеленського назвали запрошення "хайпом"

Посадовець додав, що олігархічне телебачення – це про монопольне знущання над словом. Тому президент Зеленський та інші представники української влади відмовилися від участі в телешоу 19 листопада. Ба більше, саме запрошення на ефір в Офісі Президента вважають "фейком та хайпом". Там не вірять, що мовиться про прагнення до реальної свободи слова.

"Бо якби було (бажання – 24 канал), то ефір не модерувався би під чергову емоційну драму в олігархічних інтересах. Виклик на телевізійний килим до олігарха – це звісно дуже гучно. Але смішно", – наголосив радник Єрмака. Й додав, що ні глава держави, ні очільник ОП, ні будь-хто інший з посадовців не бігатимуть на ефіри за вказівкою олігарха.

"Свобода слова Савіка Шустера" виходить в ефірі телеканалу Ахметова з 2019 року. Раніше Шустер працював ведучим політичних ток-шоу на інших українських каналах.