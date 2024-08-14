Не на війна, а "комфортній службі": розслідувачі вияснили, де насправді учасник вбивства Нємцова

Темірлан Ескерханов, засуджений за вбивство Бориса Нємцова, схоже, не воює, а "служить у комфорті" на окупованій Донеччині.

За інформацією опозиційних до Кремля російських журналістів, Ескерханов, звільнений з колонії для участі у війні, насправді охороняє металургійні підприємства в Маріуполі. Він періодично відвідує рідну Чечню, а його "служба" не пов'язана з бойовими діями.

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"Комфортна служба" замість в'язниці

Як пише видання, Ескерханов відповідальний за охорону заводів "Азовсталь" та "Завод імені Ілліча", які були захоплені росіянами весною 2022 року. Він підпорядковується Вахе Геремеєву, родичу одного з імовірних організаторів вбивства Нємцова.

Вони своїх кілерів не залишають,

– стверджує джерело журналістів, коментуючи ситуацію з Ескерхановим.

Після помилування Путіним Ескерханов був звільнений на підставі контракту з міністерством оборони Росії. Проте, на відміну від інших чеченців, які після звільнення з колоній потрапили до штурмових підрозділів і загинули на війні, його доля склалася інакше.

Не виключено, що Геремеєв та його підлеглі контролюють нелегальний бізнес в окупованому Маріуполі, зокрема торгівлю металобрухтом. Ескерханов, який зараз – у відпустці в Чечні, відіграє роль у цій схемі, перебуває на "комфортній службі" далеко від фронту.

Борис Нємцов, російський опозиційний політик, був застрелений 27 лютого 2015 року в Москві неподалік Кремля. Судовий процес щодо вбивства Нємцова розпочався в жовтні 2016 року. П'ятеро обвинувачених, вихідців з Чечні, були визнані винними в організації та виконанні вбивства. Серед них був Темірлан Ескерханов.