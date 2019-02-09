Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков активізувався останніми днями. То ми місяцями ні слова від нього не чули (попри скоєні в Україні резонансні злочини), а тепер новинні стрічки буквально рясніють його заявами.

Аваков обіцяє гарантувати нам чесні вибори і не допустити махінацій з бюлетенями і підкупу виборців.

Дотепер міністр не надто любив увагу медіа до своєї персони і лише зрідка спілкувався з журналістами. Нині мало не щодня нові й нові від нього резонансні заяви: чи то у соцмережах, чи то навіть в телевізійному ефірі. Й усі вони на тему виборів.

Наголошу, що чинний міністр внутрішніх справ важковаговик в українській політиці. Проте, нині він має усі шанси зникнути з політичного Олімпу, повторивши кульбіт свого партійного колеги Арсенія Яценюка. Останній здавалося б ще вчора мав величезні повноваження прем'єра, а сьогодні – лише бороду і важкий для розуміння слоган на розвішених білбордах "Народного Фронту".

Читайте також: Скільки кандидатів у президенти України попросили у поліції про охорону

Їхня спільна біда в тому (Яценюка та Авакова ), що та партія "НФ" тепер і мінімальний прохідний бар'єр здолати буде неспроможна, тому навіть своїм лідерам не дасть можливість продовжити кар'єру, пересидівши лихі часи непопулярності в народних депутатах. Відтак й переймається нині Арсен Аваковим своїм майбутнім, адже ні депутатом, ні тим більш міністром, йому з осені вже не світить бути (хіба що піде мажоритарником, але то вже взагалі запасний план, на крайній випадок).

Але найцікавіше, що нинішній Міністр Внутрішніх Справ є справжнім джокером в політичній колоді українських можновладців. Адже завдяки підконтрольному Мінстерству внутрішніх справ він має можливість вплинути на результати виборів. І щоби схилити чашу терезів в бік цікавого йому кандидата Арсену Авакову навіть закон порушувати не потрібно буде. Він повинен лише виконувати свої прямі обов'язки, наприклад, не закривати очі на підкуп виборців й не перешкоджати розслідуванню подібних випадків. Тепер питання полягає в тому, на чий саме бік барикад стане на виборах наш важковаговик української політики Арсен Аваков.

Він наче немає політичного майбутнього, але нині обіймає таку посаду, що вправі зватися сірим кардиналом прийдешнього волевиявлення. Звісно, мені дуже хотілося б вірити, що правоохоронці, так само як і армійці, будуть в Україні поза політикою. Хотілося б вірити в те, що міністри внутрішніх справ й оборони будуть аполітичними. Проте, не хочу займатися самообманом.

Більше того, коли розумію, що в Арсена Авкова нині лише два шляхи – або не втручатися у вибори, забезпечити нам чесне волевиявлення, отримати за це щиру подяку від українців і завершити на цьому свою політичну кар'єру. Або обрати інший варіант і стати під прапори одного з кандидатів, використати увесь наявний ресурс потужного міністерства внутрішніх справ, для забезпечення тому перемоги.

На чий бік може стати Аваков?

З чинним президентом він має важкі особисті стосунки, хоча це, звісно, для політиків їхнього масштабу взагалі не проблема – як посварилися, так і помиряться, заради спільного майбутнього.

Але у той же час має Аваков хороші контакти з Ігорем Коломойським, тому, може так статися, що фаворитом чинного міністра внутрішніх справ стане Володимир Зеленський.

Але подейкують також, що поглядає Арсен Аваков нині і в бік Юлії Тимошенко.

В будь-якому випадку обирати йому є з кого. Але мені особисто все ж таки дуже хотілося б, щоб Арсен Аваков обрав для себе роль провідника в Україні чесних виборів, й можливо колись потому з таким позитивним бек-граундом він зможе гідно повернутися у велику українську політику.

Читайте також: Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента