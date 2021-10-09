Температура в Карпатах опустилась до 9 градусів морозу: там хмарно, туманно і сильний вітер

На одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський 9 жовтня зафіксували -9 градусів. Вершина розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Крім того, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно та туманно. Також спостерігачі повідомили про шквальні пориви вітру до 18 метрів на секунду.

Важливо Фактично -80 градусів: на Південному полюсі триває аномально холодна зима

Зауважимо, що заморозки в українських Карпатах фіксували й раніше. Так, 7 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилась до -2 градусів. Попри мороз, погода була ясна, вітер – південно-східний. Його пориви сягали 12 – 13 метрів за секунду.

Погода на вихідних 9 – 10 жовтня

У суботу та неділю, 9 і 10 жовтня погода в Україні відзначиться похолоданням. Завдяки антициклону над Україною синоптики не прогнозують опадів.

На вихідних 9 – 10 жовтня над Україною буде ясне небо, можлива невелика хмарність. Повітряні потоки будуть прохолодними та надходитимуть переважно з північного сходу.

Українці відчують похолодання у суботу та неділю. Вночі очікують від +4 до -2 градусів за Цельсієм. Тепліше буде лише на Півдні України, там прогнозують від +2 до +8 градусів. Удень температура повітря прогріється від +9 до +15 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +17 градусів.

Повний текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

Станом на 08:30, 09.10.2021 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9 градусів, вітер східний, 18 метрів на секунду.