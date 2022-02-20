Статистика за добу

Зокрема, за минулу добу першу дозу отримали 8 326 людей. Другу – 13 041 людина.

Актуально Нових хворих на коронавірус в Україні поменшало, але у лікарнях – понад 3 тисячі людей

Натомість додатковою дозою щепили 93 особи. Тоді як бустерну дозу отримали 8 068 людей.

Щеплення проводили 537 мобільних бригад з імунізації, 2 439 пунктів щеплення та 418 центрів вакцинації населення.

Варто наголосити. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, рідко потрапляють у лікарню. А ті, кого госпіталізують, мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню ускладнень.

Загальна статистика щеплень

Усього від початку вакцинальної кампанії щепили 15 675 594 людини, з них:

отримали першу дозу – 15 675 592 людини;

дві дози – 15 114 034 людини;

додаткову – 26 432 людини;

бустерну дозу – 664 148 людей.

Загалом провели 31 480 206 щеплень.



У МОЗ вкотре наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Зверніть увагу! Ще одне дослідження підтвердило, що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.