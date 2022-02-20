Статистика за сутки
В частности, за минувшие сутки первую дозу получили 8 326 человек. Вторую – 13 041 человек.
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При этом дополнительной дозой прививали 93 человека. Тогда как бустерную дозу получили 8 068 людей.
Прививки проводили 537 мобильных бригад по иммунизации, 2 439 пунктов прививки и 418 центров вакцинации населения.
Общая статистика прививок
Всего с начала вакцинальной кампании прививали 15 675 594 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 675 592 человека;
- две дозы – 15 114 034 человека;
- дополнительную – 26 432 человека;
- бустерную дозу – 664 148 человек.
Всего провели 31 480 206 прививок.
В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала