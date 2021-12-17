Темпи захворювань дещо спали: за добу на COVID захворіли 8 899 українців
Джерело:МОЗ
За попередню добу, 16 грудня, в Україні захворіли на коронавірус 8 899 людей. Від ускладнень інфекції померли 328 пацієнтів.
Статистика захворюваності
Відомо, що серед хворих – 779 дітей та 98 медпрацівників. До лікарень потрапили 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу.
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Водночас видужали 21 650 осіб.
За добу також здійснили 77 707 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 33 652;
- методом ІФА – 7 824;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 231.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1385;
- Вінницька область – 334;
- Волинська область – 412;
- Дніпропетровська область – 355;
- Донецька область – 564;
- Житомирська область – 218;
- Закарпатська область – 287;
- Запорізька область – 559;
- Івано-Франківська область – 193;
- Київська область – 392;
- Кіровоградська область – 130;
- Луганська область – 93;
- Львівська область – 401;
- Миколаївська область – 332;
- Одеська область – 556;
- Полтавська область – 527;
- Рівненська область – 264;
- Сумська область – 239;
- Тернопільська область – 198;
- Харківська область – 294;
- Херсонська область – 80;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 318;
- Чернівецька область – 151;
- Чернігівська область – 250.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика хворих
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 597 046 осіб. Одужали від недуги – 3 306 465 осіб. На жаль, жертвами коронавірусної хвороби став 92 641 українець.
Загалом провели 16 439 563 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу