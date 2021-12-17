Темпи захворювань дещо спали: за добу на COVID захворіли 8 899 українців

За попередню добу, 16 грудня, в Україні захворіли на коронавірус 8 899 людей. Від ускладнень інфекції померли 328 пацієнтів.

Статистика захворюваності

Відомо, що серед хворих – 779 дітей та 98 медпрацівників. До лікарень потрапили 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу.

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Водночас видужали 21 650 осіб.

За добу також здійснили 77 707 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 33 652;

методом ІФА – 7 824;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 231.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1385;

Вінницька область – 334;

Волинська область – 412;

Дніпропетровська область – 355;

Донецька область – 564;

Житомирська область – 218;

Закарпатська область – 287;

Запорізька область – 559;

Івано-Франківська область – 193;

Київська область – 392;

Кіровоградська область – 130;

Луганська область – 93;

Львівська область – 401;

Миколаївська область – 332;

Одеська область – 556;

Полтавська область – 527;

Рівненська область – 264;

Сумська область – 239;

Тернопільська область – 198;

Харківська область – 294;

Херсонська область – 80;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 318;

Чернівецька область – 151;

Чернігівська область – 250.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика хворих

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 597 046 осіб. Одужали від недуги – 3 306 465 осіб. На жаль, жертвами коронавірусної хвороби став 92 641 українець.

Загалом провели 16 439 563 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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