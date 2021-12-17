Темпи захворювань дещо спали: за добу на COVID захворіли 8 899 українців

17 грудня 2021 , 08:18
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Джерело:

МОЗ

За попередню добу, 16 грудня, в Україні захворіли на коронавірус 8 899 людей. Від ускладнень інфекції померли 328 пацієнтів.

Статистика захворюваності

Відомо, що серед хворих – 779 дітей та 98 медпрацівників. До лікарень потрапили 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу.

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Водночас видужали 21 650 осіб. 

За добу також здійснили 77 707 тестувань, зокрема:

  • методом ПЛР – 33 652;
  • методом ІФА – 7 824;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 231.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1385;
  • Вінницька область – 334;
  • Волинська область – 412;
  • Дніпропетровська область – 355;
  • Донецька область – 564;
  • Житомирська область – 218;
  • Закарпатська область – 287;
  • Запорізька область – 559;
  • Івано-Франківська область – 193;
  • Київська область – 392;
  • Кіровоградська область – 130;
  • Луганська область – 93;
  • Львівська область – 401;
  • Миколаївська область – 332;
  • Одеська область – 556;
  • Полтавська область – 527;
  • Рівненська область – 264;
  • Сумська область – 239;
  • Тернопільська область – 198;
  • Харківська область – 294;
  • Херсонська область – 80;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 318;
  • Чернівецька область – 151;
  • Чернігівська область – 250.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика хворих 

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 597 046 осіб. Одужали від недуги – 3 306 465 осіб. На жаль, жертвами коронавірусної хвороби став 92 641 українець.

Загалом провели 16 439 563 ПЛР-тестувань.

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Автор: Аліна Оліховська