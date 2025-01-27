Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи переобрали Теодороса Русопулоса

В понеділок, 27 січня, стало відомо, що Теодороса Русопулоса переобрано президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Він очолить її вже вдруге.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на сторінці ПАРЄ в соцмережі X.

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Теодороса Русопулоса переобрано на посаду президента ПАРЄ

Парламентську асамблею Ради Європи вдруге очолить Теодорос Русопулос. Він є представником Греції.

Відомо, що його переобрали ще не один рік.

Вітаємо Теодороса Русопулоса з переобранням Президентом ПАРЄ на наступний рік,

– ідеться в дописі ПАРЄ.

Нагадаємо, що вперше Русопулоса обрали лідером Асамблеї в січні 2024 року. Тоді він став першим греком на цій посаді. Зазначимо, що Русопулос є 35-м президентом ПАРЄ.

Так, у 2024 році він замінив на цій посаді Тіні Кокса. До цього Теодорос Русопулос був Віцепрезидентом групи EPP та Головою Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.