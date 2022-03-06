Тепер час забезпечити їх роботою, – Шмигаль закликав регіони в тилу допомагати переселенцям

6 березня 2022 , 13:43
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Джерело:

телеграм Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до регіонів, які перебувають в тилу. Він закликав їх допомогти переселенцям з роботою.

Прем'єр наголосив, що області гідно справляються з викликом розміщення евакуйованих людей.

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Тепер час забезпечити їх роботою,
– попросив Шмигаль.

Він додав, що до війни багато говорили про індустріальні парки. Тепер розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги.

Крім того, глава уряду закликав бізнес, за можливості, збирати своїх працівників та відновлювати виробництво.

Дивіться відеозвернення Шмигаля:


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Автор: Ольга Музика