Тепер час забезпечити їх роботою, – Шмигаль закликав регіони в тилу допомагати переселенцям
Джерело:телеграм Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до регіонів, які перебувають в тилу. Він закликав їх допомогти переселенцям з роботою.
Прем'єр наголосив, що області гідно справляються з викликом розміщення евакуйованих людей.
Важливо Наступного тижня українці, які через війну не працюють, отримають 6 500 гривень
Тепер час забезпечити їх роботою,
– попросив Шмигаль.
Він додав, що до війни багато говорили про індустріальні парки. Тепер розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги.
Крім того, глава уряду закликав бізнес, за можливості, збирати своїх працівників та відновлювати виробництво.
Дивіться відеозвернення Шмигаля:
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