Тепер час забезпечити їх роботою, – Шмигаль закликав регіони в тилу допомагати переселенцям

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до регіонів, які перебувають в тилу. Він закликав їх допомогти переселенцям з роботою.

Прем'єр наголосив, що області гідно справляються з викликом розміщення евакуйованих людей.

Важливо Наступного тижня українці, які через війну не працюють, отримають 6 500 гривень

Тепер час забезпечити їх роботою,

– попросив Шмигаль.

Він додав, що до війни багато говорили про індустріальні парки. Тепер розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги.

Крім того, глава уряду закликав бізнес, за можливості, збирати своїх працівників та відновлювати виробництво.

Дивіться відеозвернення Шмигаля:



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