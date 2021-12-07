Тепер купити сертифікат не так просто, – інтерв'ю з Ляшком про COVID-19, шахраїв та зарплати

З появою сертифікатів вакцинації шахраї ще більше активізувались, придумавши нові можливості для "заробітку". Однак такі схеми не є довготривалими, адже злочинців швидко відслідковують.

Про це в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розказав про рейтинг України щодо COVID-19 та пріоритети на 2022 рік.

Перша частина інтерв'ю Ізолюватися від світу не вийде, – інтерв'ю з Віктором Ляшком про Омікрон та майбутнє COVID-19

Про "тисячу Зеленського" для вакцинованих

Президент вийшов з ініціативою про тисячу гривень за щеплення. Я так розумію, що це і для стимуляції людей, і для підтримки тих індустрії, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Ви не думаєте, що це потрібно було зробити ще рік тому, аби запобігти наслідкам?

Тут вже питання аналізу, що відбувається в інших країнах. Вакцинація в Україні розпочалася тоді, коли в деяких європейських країнах вже був високий відсоток щеплених.

І знову ж таки вакцинація зупиняється на певному відсотку. Деякі люди добровільно прийшли, а далі потрібні були мотивуючі речі.

Грошова винагорода у жодній країні світу не дала приріст. Певний відсоток був, але не дала.

Ця тисяча направлена саме на підтримку сфер економіки, які "просідають" у зв'язку з карантинними обмеженнями. Там, де є масові заходи, але вони не можуть відбуватися:

концерти;

креативна індустрія;

спортзали.

Тому ця тисяча буде приходити тим, у кого в Дії є зелений сертифікат. Її можна використати, купивши або квиток, або абонемент в спортзал чи басейн. І це також користь. І економіку підіймаємо, і здоровий спосіб життя.