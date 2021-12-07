Тепер купити сертифікат не так просто, – інтерв'ю з Ляшком про COVID-19, шахраїв та зарплати
Джерело:"Перші особи" на 24 каналі
З появою сертифікатів вакцинації шахраї ще більше активізувались, придумавши нові можливості для "заробітку". Однак такі схеми не є довготривалими, адже злочинців швидко відслідковують.
Про це в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розказав про рейтинг України щодо COVID-19 та пріоритети на 2022 рік.
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Про "тисячу Зеленського" для вакцинованих
Президент вийшов з ініціативою про тисячу гривень за щеплення. Я так розумію, що це і для стимуляції людей, і для підтримки тих індустрії, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Ви не думаєте, що це потрібно було зробити ще рік тому, аби запобігти наслідкам?
Тут вже питання аналізу, що відбувається в інших країнах. Вакцинація в Україні розпочалася тоді, коли в деяких європейських країнах вже був високий відсоток щеплених.
І знову ж таки вакцинація зупиняється на певному відсотку. Деякі люди добровільно прийшли, а далі потрібні були мотивуючі речі.
Грошова винагорода у жодній країні світу не дала приріст. Певний відсоток був, але не дала.
Ця тисяча направлена саме на підтримку сфер економіки, які "просідають" у зв'язку з карантинними обмеженнями. Там, де є масові заходи, але вони не можуть відбуватися:
- концерти;
- креативна індустрія;
- спортзали.
Тому ця тисяча буде приходити тим, у кого в Дії є зелений сертифікат. Її можна використати, купивши або квиток, або абонемент в спортзал чи басейн. І це також користь. І економіку підіймаємо, і здоровий спосіб життя.
Можливо, когось це ще буде стимулювати зробити щеплення. Це я також не виключаю. Насамперед тисяча – це підтримка на сфери економіки, які найбільше просідають. І це раціональний підхід, оскільки не підтримуємо всіх, а лише тих, кому споживач віддає перевагу.
Це ще й стимулює бізнес забезпечити певний сервіс і роботу, щоб до нього прийшов споживач, який вакцинований і готовий принести цю тисячу гривень.
Ті люди, у яких нема Дії, зможуть скористатися цією можливістю?
Зможуть. Буде декілька етапів. Треба дочекатися 19 грудня, коли буде детальніше роз'яснення.
Інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перші особи": дивіться відео
Про шахрайство на вакцинації
Наскільки вдалося побороти проблему з підробленими сертифікатами про вакцинацію?
Вона дійсно оголила нам проблеми, які існують і в системі охорони здоров'я, і те, що відбувається поза межами. Тобто шахраї, які навіть не мають ніякого стосунку до медицини, робили ці довідки і продавали.
Однак спільними зусиллями Національної поліції, Служби безпеки України, кібербезпеки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства цифрової трансформації – ми комплексно включились і станом на сьогодні такого немає.
Зараз може багато з'являтись саме повідомлень "продам", але купити сертифікати не так просто. До всіх, хто продає, рано чи пізно – а думаю, що рано – до них дійде. Нестимуть кримінальну відповідальність.
Однак те, що ми робимо з оцифруванням усіх документів, які зараз ідуть – також робить великий крок у подолання проблеми підробних документів.
Ви не знаєте, скільки лікарів покарали за підробку сертифікатів?
Точну цифру не назву, але по всіх лікарнях, де є кримінальні провадження, Міністерство охорони здоров'я робить подання на відсторонення на період розслідування як лікаря, так і головного лікаря.
Ми не хочемо, щоб десь була системна річ. Тобто розуміємо, що може лікар допустити помилку, зацікавитись легкими грошима і продати цю довідку. Однак якщо у лікарні це було системно і головний лікар чи його заступники про це знали, то не може він обіймати посаду головного лікаря в закладі охорони здоров'я.
Ви чули, що зараз ця тисяча за щеплення також стала приводом для шахраїв спробувати розводити людей на гроші? Дзвонять і намагаються дізнатися номери карток, щоб нібито перерахувати ту тисячу.
Ми чули і сьогодні (6 грудня – 24 канал) на ранковому брифінгу говорили, що від імені Міністерства охорони здоров'я навіть надсилають повідомлення, що якщо ти вакцинований, то "можеш перейти, залишити номер картки і всі необхідні дані". Після цього, мовляв, "отримаєш" цю тисячу.
Тому одразу попереджаємо, що жодних повідомлень ані від МОЗ, ані від інших державних структур наразі нема. Тільки з 19 грудня через додаток Дія це буде запроваджено.
Стежте уважно виключно за державними сайтами. Шахраїв багато, не треба вестись.
Ляшко сказав, як вберегтися від шахраїв / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук
Про пріоритети на 2022 рік та зарплати
Ухвалили бюджет на 2022 рік. Чи задоволені ви тим, скільки грошей виділили на медицину?
Кожен з міністрів, напевно, хотів би більше грошей, щоб саме на його міністерство виділяли якомога більше. Для цього й існує уряд на чолі з прем'єр-міністром України, щоб збалансувати бюджет та задовольняти і пріоритети, і потреби. Не можна робити все в одну сторону.
Головні показники держбюджету на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу
З успіхів бюджету сфери охорони здоров'я – ми вперше з урахуванням прогнозованих коштів з місцевого бюджету перейшли позначку у 200 мільярдів гривень на рік на охорону здоров'я.
В цьому бюджеті це 223 мільярди гривень. До цього було 198 мільярдів – це зростання. Плюс в програму медичної гарантії ми додали 34 мільярди гривень. Це для того, щоб зробити базовий рівень зарплати для лікаря 20 тисяч гривень, для медичної сестри 13 тисяч 500 гривень. Від цього рухатися далі.
Ми стабілізуємо, чітко прорахуємо тарифи. Тобто ці 20 тисяч гривень і 13 тисяч 500 гривень прийдуть до лікаря через надання медичної послуги, до закладу охорони здоров'я.
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Лікарні, які надають більше послуг, до яких їде більше пацієнтів, модернізуються, в яких з'являються новітні технології – вони отримуватимуть все більше коштів.
Однак ми не залишаємо інших лікарів без грошей, тому в цьому бюджеті з'явилась інноваційна річ, якої раніше не було.
Закладена окрема програма – 100 мільйонів гривень для підтримки лікарів. Так звані "підйомні", коли лікар буде змінювати роботу, спеціалізацію.
Може змінювати територіально, коли переїжджатиме з менш спроможної в більш спроможну лікарню. Наприклад, людина розвиває вузький профіль в хірургії, а в його лікарні буде тільки загальна хірургія, а він хоче рости.
Якщо він переїжджає, Міністерство охорони здоров'я буде додатково компенсувати переїзд для того, щоб він почував себе комфортно.
Ми вибудовуємо систему охорони здоров'я однаково комфортно як для лікарів, так і для пацієнтів. Для цього ще й інфраструктурні речі відбуваються, які не пройшли прямо в бюджет охорони здоров'я, адже потрапили в бюджет інфраструктури.
Всі кричать: "Це на дороги", але там закладена і повна реконструкція, технічне переоснащення, навіть будівництво нових корпусів в одній обласній клінічній лікарні, в одній обласній дитячій лікарні, в кожному регіоні нашої країни.
В кожній обласній клінічній лікарні з'являються гелікоптерні майданчики, оскільки ми ще розвиваємо і аеромедичну евакуацію.
Ляшко: "Закладено 100 мільйонів гривень для підтримки лікарів" / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук
Зараз це пілот, який є в Київській і Львівській областях. Але з поступовим розширенням парку гелікоптерів Міністерства внутрішніх справ, яке ми залучаємо для аеромедичної евакуації, ми збільшуємо і ареал, на який вона поширюється.
У 2021 році 2,7 мільярда гривень було витрачено для закупівлю препаратів для лікування діток з рідкісними захворюваннями. Це безпрецедентно великі цифри, раніше цього не було.
Балансуючи в межах цього бюджету, розуміючи, які виклики стоять перед системою охорони здоров'я, ми ще реагуємо і на коронавірус другий рік поспіль. Попри це система охорони здоров'я змінюється.
Однак пріоритетом 2022 року ми для себе визначили саме забезпечення ринкових заробітних плат, потім будемо йти до гідних заробітних плат медичних працівників.
Також інфраструктурні зміни. Вони розпочнуться у 2022 році і закінчаться до кінця 2023 року. Мовиться як і про будівництво, так і про технічне переоснащення. У нас закладені гроші як для фінансово-кредитних угод, так і для прямих закупівель медичного обладнання.
Мовиться про великогабаритне дороговартісне обладнання, якого в країні не було:
- лінійні прискорювачі;
- МРТ;
- КТ.
Яку цифру ви вважаєте гідною зарплатою для медика?
Зараз ми реально на ринкових зарплатах. У медичної сестри вона була у 2 рази менша, тому ми заклали ринкову заробітну плату для медсестри, для лікаря вона вже більша, ніж ринкова. Однак повинна бути гідна.
Престижність професії лікаря повинна говоритись не тільки на словах, а відчуватись у діях влади. Тому ми закладаємо зростання заробітних плат з подальшим його збільшенням.
Ми заклали фундамент. Це реально була прогресивна зміна і такого підвищення заробітних плат в Україні не було.
Ви чули, що на Одещині медики протестували, бо їм не виплачують зарплату? Вони кажуть, що їм багато місяців вже не виплачують "коронавірусні" по 300%, які обіцяли?
Медики протестували проти кого? Я знаю, бо мені одразу повідомив Департамент охорони здоров'я. Там питання в тому, що в Одеській області в закладах обласного підпорядкування розпочались зміни менеджменту.
Оскільки в однакових умовах фінансування хтось може виплатити і 300% надбавки, і розвивати заклад, а хтось не справлявся.
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Тому органи місцевого самоврядування, а в цьому випадку обласна рада, в якої є комісія з питань охорони здоров'я і департамент охорони здоров'я ОДА, прийняли рішення і розпочали зміни керівника лікарень.
За інформацією, яка є в мене, медичні працівники, що вийшли, також вимагали переглянути доцільність зайнятої посади їхнього керівника.
Питання були не до системи, а до самого керівника: "Чому він не виконав те, що виконується у лікарні поруч?". У мене є інформація щодо результатів цього випадку.
Там працює навіть територіальний підрозділ Національної служби здоров'я України для того, щоб подивитись, що їм виплачували, а що повинні були. Заборгованості по виплатах від НСЗУ там немає.
Про рейтинг України щодо COVID-19
Україна постійно перебуває у рейтингах країн з найбільшою захворюваністю на коронавірус і найвищою смертністю людей, які перехворіли. Чому ми на рівні з такими країнами, як Росія, США, якщо в нас набагато менше людей? Чому так сталося і хто винен у тому, що в нас ситуація одна з найгірших у світі
Розкладемо це питання на 3 складові. Є добові летальні випадки, смертність і летальність. Часто ми, оперуючи цими трьома факторами, говоримо, що Україна в лідерах.
Якщо ми подивимось на Європу з моменту епідемії й по сьогоднішній день – Україна займає 18 – 20 місце в перерахунку кількості летальних випадків у хворих з коронавірусною інфекцією на мільйон населення.
Тобто ми не в лідерах і це факт, який можна подивитись на будь-якому аналітичному порталі, в якому є підсумки з початку 2020 року.
Беремо країну, яка зайшла в хвилю. Вона перебуває на піку, потім спадає, але все одно хвіст летальних випадків має 2 – 3 тижні із запізненням. Він доганяє цей пік. Порівнюємо з країною, у якої ще пік не розпочинався, по добових випадках.
Сьогодні ми пік пройшли, але в нас ще хвіст летальних випадків тягнеться. Ми говоримо про кожний летальний випадок, який стався у людини, в якої встановлено коронавірусну хворобу. Без різниці, є епідемія чи немає, кожні 6 хвилин трапляється інсульт.
Ляшко: "Україна на 18 – 20 місці за летальністю" / Фото 24 каналу, Валентина Поліщук
Імовірність того, що в людини, яка хвора на коронавірус трапиться інсульт – величезна і людина помре від інсульту. Однак вона все одно у нас в статистику потраплятиме як летальний випадок інфікування коронавірусом.
Надалі, коли ми будемо розраховувати і смертність (показник на 100 тисяч населення) або летальність (скільки летальних випадків від усіх інфікованих) – будуть з'являтися 2 величини. Всього з них, де коронавірус привів до летального випадку.
Є досить низький відсоток людей, які потрапляють до лікарень, якщо вони вакциновані проти коронавірусу.
Також досить низький відсоток людей, які мають летальний наслідок перебігу хвороби, якщо вони були вакциновані.