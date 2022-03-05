Тепер ми "вєжлівиє люді", – Кім показав захопленого російського пілота
5 березня 2022 , 15:55Читать новость на русском
Джерело:ВІталій Кім у телеграмі
Російські орки втрачають свої позиції на всіх напрямках і з кожнем днем зазнають все більше невдач. Наприклад, на Миколаївщині затримали ворожого пілота.
Окупанта "взяли" серед поля на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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Теперь мы вежливые люди,
– сказав він, натякнувши на ситуацію в Криму 2014-го.
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