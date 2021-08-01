Тепер не лише медузи: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей – фото, відео

У курортному Бердянську змінився напрямок вітру. Внаслідок цього до берега прибило тонни зелених водоростей, що замінили медуз.

Морська трава майже повністю покрила береди Бердянського заливу. За словами відпочивальників, вже від 10 – 15 метрів від пляжу вода є чистою. Однак цю дистанцію доводиться долати через купи водоростей.

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Пляжі Бердянська знову брудні

Влітку 2021 року в Бердянську було нашестя комарів. Згодом комах замінили медузи. В останні дні липня через зміни напрямку вітру до берегів прибило зелені водорості. Також від водоростей страждають пляжі у мікрорайоні Слободка.

З 5 ранку у суботу, 30 липня, деякі пляжі очищали за допомогою бульдозерів. Як розповів директор компанії, що орендує територію третього міського пляжу Олексій Олексієнко, місцева влада вдає, що не зауважує проблеми, тому не планує із нею боротись.

У Бердянську берег вкритий водоростями / Фото Pro Berdiansk

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