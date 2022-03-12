Тепер послужить ЗСУ: воїни ССО захопили новий ворожий безпілотник

У російської військової техніки в України є лише два варіанти - або бути знищеною українськими захисниками, або бути захопленою ними. Одному з безпілотників випав другий варіант.

Міністерство оборони України опублікувало фотографію захопленого безпілотника ворога. Бійцям ССО вдалося захопити його повний комплект.

Варте уваги Під Маріуполем українські оборонці знищили 15 окупантів, ще 2 взяли в полон

Скоріш за все, це "Елерон-3СВ", який розроблений для повітряної розвідки та спостереження.

В Міноборони пообіцяли, що тепер цей безпілотник "став на сторону добра та буде допомагати нам боронити нагу землю".

Варто додати, що це не вперше російські окупанти кидають свою військову техніку, яка згодом переходить до рук українських військових. Українці вже воюють на трофейних танках та ББМ, а також використовують і російські безпілотники.