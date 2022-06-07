Тепер "щаслива дівчинка з Харківщини": Росія далі використовує дітей у своїй пропаганді

Росія продовжує вигадувати історії про дітей у війні. Тепер пропагандисти створили образ "щасливої дівчини з Харківщини".

Спочатку Росія створила брехню про хлопчика Альошу з Бєлгородської області. Тепер пропагандисти Кремля поширюють вигадку про щасливу дівчинку з Харківщини. Про це заявив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу 6 червня, повідомляє 24 канал.

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"Щаслива дівчинка з Харківщини"

Відео росіян про "щасливу дівчинку з Харківської області" повністю брехливе. Це видно навіть неозброєним оком. Адже на ролику дитина абсолютно нічого не говорить. Вона просто грається, а на фоні лунає музика.

Російські пропагандистські медіа публікують відео "щасливої дівчинки із Харківської області, яка рада бачити російських десантників – рятувальників і захисників". Водночас сама дівчина на відео нічого не каже, Лунає закадрова музика, яка жодним чином не вказує на те, що дівчинка підтримує російську агресію,

– мовиться в повідомленні.

Відео справді є провальним, але доводити цього нікому не потрібно. Адже росіяни вірять лише в те, що їм показують. Для пропагандистів головне – виконати свою місію.

Вигадка про хлопчика Альоші з Бєлгородської області

Російські пропагандисти вигадали образ хлопчика Альоші, який начебто дуже радо зустрічає окупантів, які наступають на Україну. Він вибігає та зустрічає оплесками і маханням руки російську бронетехніку.

Про вигаданого хлопчика Альошу знімали сюжети російські пропагандисти, він став мемом в телеграмі.

Згодом його створене зображення було на обгортках шоколаду. Зокрема, такі пропагандистські солодощі почали виготовляти в Бєлгороді. За словами російських ЗМІ, хлопчика малюють у шоломі літуна. Але пропаганда трохи недопрацювала. Бо насправді на голові в хлопчика – каска танкіста.

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Російські пропагандисти безперервно поширюють брехню про війну в Україні. Тому читайте лише перевірені джерела і не вірте вигадкам російських окупантів.