"Теплий прийом": делегацію російських окупантів в Анталії зустріли піснею про Байрактар

В Анталії люди влаштували "теплий прийом" делегації російських окупантів і заспівали пісню про Байрактар.

Люди вийшли в підтримку України на вулиці Анталії, щоб показати російській делегації своє ставлення до агресора.

Увага Мабуть, Лавров має свій останній iPhone, – Кулеба потролив Лаврова

Що відомо про зустріч Лаврова та Кулеби

Головною темою переговорів стало питання створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Особливо, з Маріуполя, яке перебуває в облозі.

Крім того, дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних питань. Однак про припинення вогню сторони не домовилися. Кулеба наголосив, що бажання досягнути цієї домовленості ніяк не пов'язане з капітуляцією чи виконанням вимог Путіна.

Брифінг Дмитра Кулеби після зустрічі з Лавровим: дивіться відео