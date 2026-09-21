Резервне тепло для 200 тисяч киян: навіщо на Теремках будують нову тепломережу

Теплотраса на Теремках – це критично важливий об'єкт, який має забезпечити подачу тепла взимку понад 200 тисячам киян. Втім сьогодні навколо цього будівництва вкотре загострилася ситуація.

Раніше завдяки діалогу між містом, представниками громади та експертами вдалося знайти компроміс. Таку думку висловив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, зауваживши, що якщо теплотрасу не добудувати, то пошкодження ТЕЦ-5 може залишити цілий район без опалення.

Чому ця теплотраса є критично важливою?

У Голосіївському районі Києва прокладають резервну тепломагістраль, яка має забезпечити взимку резервним теплопостачанням мешканців житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Після минулої зими важливість цього об'єкта не викликає сумнівів. У випадку пошкодження або критичної зупинки ТЕЦ-5, як каже Олександр Черненко, саме нова теплотраса має забезпечити резервну подачу тепла на Теремки.

За його словами, проєкт доопрацювали, щоб зберегти близько 160 дерев. Зараз на підготовленій ділянці розпочали земляні роботи для прокладання теплотраси, де окремі активісти намагаються заблокувати роботу будівельної техніки та комунальних служб.

Нардеп переконаний: сьогодні важливо дотримуватися узгодженого плану дій, зокрема зберегти дерева відповідно до оновленої схеми, завершити будівництво теплотраси та відновити територію після проведення робіт.

У цій ситуації всім потрібна холодна голова, щоб узимку не отримати холодні батареї. Блокуючи техніку сьогодні, варто усвідомлювати наслідки – через затримку робіт тисячі киян можуть залишитися без тепла,

– наголосив Олександр Черненко.

"Мовиться про 183 житлові будинки, 3 лікарні, близько 20 шкіл і дитячих садків – загалом понад 200 тисяч киян. Холоди наближаються, тому роботи потрібно завершити вчасно, а не в авральному режимі вже після початку російських атак на енергетичну інфраструктуру столиці", – пояснив Черненко.

Нагадаємо, за результатами зустрічі представників міської влади з мешканцями цих житлових масивів ще раніше вдалося досягти компромісного варіанту будівництва. Він передбачає видалення усього 10 дерев, а 160 вдасться зберегти.