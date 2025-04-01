Хотіли замінувати пікап мобільної вогневої групи: на Дніпропетровщині чоловіки готували теракт

Завербовані російські агенти готували два теракти на Дніпропетровщині. Однією із цілей був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ.

Обох зрадників затримали "на гарячому". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Цілями терористів були позашляховик МВГ та будівля ТЦК

Було встановлено, що першою ціллю терористів був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Вони мали під авто підкласти саморобний вибуховий пристрій та підірвати його, здійснивши виклик телефон, що прикріпили до вибухівки.

Наступним завданням агентів був теракт біля ТЦК у Нікопольському районі.

Обох агентів було затримано, коли вони спорядили СВП і провели дорозвідку поблизу першої "цілі" – пікапу мобільної вогневої групи,

– розповіли в СБУ.

Під час затримання у зловмисників знайшли 3 кілограми вибухової речовини з детонатором. Усе це вони сховали у пластмасову каністру з металевими гайками.

Слідство встановило, що обоє ворожих агентів були місцевими жителями. Один із них до того ж – рецидивіст, раніше засуджений за крадіжки.

На гачок російських спецслужб чоловіки потрапили, шукаючи "легких" грошей у телеграм-каналах.

Нині їм вручили підозру за фактом підготовки теракту. За цей злочин передбачається покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.