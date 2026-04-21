"Мені дуже шкода": підозрюваний поліцейський прокоментував свої дії під час стрілянини у Києві

Підозрюваний поліцейський, який залишив місце теракту в Києві, вперше прокоментував свої дії у суді. Він заявив, що шкодує про вчинок і щодня його переосмислює.

Тим часом слідство у справі триває, а суд розглядає запобіжний захід. Про це пише "РБК-Україна".

Як прокоментував свій вчинок поліцейський?

У справі про втечу патрульних із місця теракту в Голосіївському районі Києва підозрюваний правоохоронець виступив у суді та визнав, що шкодує про свої дії. За словами його захисту, чоловік емоційно переживає ситуацію та постійно повертається до неї у думках.

Мені дуже шкода, що так сталося. Я кожен день прокручую це в голові,

– заявив поліцейський під час судового засідання.

Його адвокат просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Йдеться про інцидент, коли двоє патрульних, які першими прибули на виклик під час теракту 18 квітня, залишили пораненого хлопчика та покинули місце події. Як раніше повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, їхні дії є неприпустимими для працівників поліції. Натомість інші екіпажі, які прибули за кілька хвилин, змогли врятувати дитину та оперативно відреагувати на загрозу.

Саме вони евакуювали постраждалого та забезпечили подальші дії на місці події. Наразі обом патрульним повідомлено про підозру у службовій недбалості. Досудове розслідування триває, а також проводиться службова перевірка дій правоохоронців.

У МВС наголошують, що цей випадок не характеризує всю систему, однак підкреслює необхідність посилення підготовки та психологічної стійкості поліцейських.