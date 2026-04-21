Я б усіх на місяць-два перекидав на фронт, – Клименко про поліцейських

Після теракту в Києві 18 квітня в Україні планують суттєво змінити підхід до підготовки патрульних поліцейських. Йдеться про посилення бойових навичок, психологічної стійкості та оновлення протоколів реагування.

Відповідні ініціативи озвучив журналістам Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Що відомо про зміни у підготовці поліціянтів?

Після теракту в столиці Ігор Клименко анонсував суттєві зміни у підготовці патрульних поліцейських. За його словами, навчання має стати більш практичним і максимально наближеним до реальних загроз.

Підготовку потрібно посилити та осучаснити. Кожного дня, коли патруль виїжджає навіть на умовне хуліганство, він має бути готовий до того, що ситуація може різко загостритися. Поліцейський повинен діяти швидко, впевнено і професійно, незалежно від рівня небезпеки,

– наголосив міністр.

Клименко пояснив, що патрульні проходитимуть навчання на спеціальних полігонах, а до тренувань залучатимуть військових із бойовим досвідом. Зокрема, йдеться про представників Нацгвардії та прикордонної служби, які зможуть передати практичні навички дій у критичних ситуаціях.

Окремий акцент робитимуть на психологічній підготовці правоохоронців, адже саме вона дозволяє діяти ефективно під час стресу.

"Поліцейський не повинен боятися, коли десь вибухає або свистить куля. Це питання не лише навичок, а й внутрішньої стійкості. Працівник поліції має бути готовий ризикувати заради життя інших людей, і саме тому ми змінюємо систему підготовки", – підкреслив Ігор Клименко.

Також міністр повідомив, що пропозиції щодо реформ уже передані до Національної поліції України. Зокрема, йдеться про призначення на керівні посади у сфері підготовки лише тих, хто має бойовий досвід.

Крім того, до навчання планують залучати ветеранів, які зможуть працювати інструкторами. У МВС вважають, що їхній досвід стане важливим елементом підготовки нових кадрів.

За дорученням президента Володимира Зеленського також мають переглянути протоколи реагування та тактику дій у ситуаціях із застосуванням зброї. Паралельно обговорюється можливість ротацій поліцейських у прифронтові регіони для підвищення їхньої практичної підготовки.

Чому поліціянти втекли під час теракту?