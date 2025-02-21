Російські агенти готували підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів на Київщині

Двоє співмешканців на Київщині готувалися до вчинення теракту на замовлення російських спецслужб. Правоохоронці вчасно викрили зловмисників, їм уже оголосили про підозру.

Фігурантам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію, Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

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Як готували злочин

За даними слідства, у лютому 27-річні мешканці одного з сіл Обухівського району Київської області через месенджер Telegram погодились виконати "спецзавдання" за грошову винагороду – близько 5 тисяч доларів США.

Наркозалежний чоловік і його співмешканка оселилися в хостелі під Києвом, де виготовили вибуховий пристрій. Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК і прокуратури. Виконавці могли самостійно обрати перший "об'єкт".

Контейнером для маскування саморобної вибухівки мав стати корпус вогнегасника, також підозрювані придбали хімічні компоненти для синтезу речовини та елементи ураження – металеві болти, цвяхи та алюмінієву стружку.

На Київщині готували теракт / Фото СБУ

Досудове розслідування триває

Правоохоронці затримали підозрюваних, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та області.

Під час обшуку у фігурантів вилучили 2 кілограми вибухової речовини, складники СВП, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та відеореєстратор, яким планували зафіксувати теракт.

Важливо! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, підозрювані в теракті 14 лютого в Миколаєві – 4 підлітки. Вони могли виготовити вибухівку під впливом російських спецслужб, зараз фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.