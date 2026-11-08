Стрілянина у Кракові: стали відомі перші результати розслідування

Внаслідок масової стрілянини в центрі Кракова загинули шестеро людей – чотири жінки та двоє чоловіків. Серед загиблих є громадянин Великої Британії та людина без польського громадянства.

Ще 15 людей дістали поранення, зокрема двоє поліцейських. Серед постраждалих також є четверо іноземців. Деякі поранені перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє "Голос Америки".

Які нові деталі відомі про стрілянину у Кракові?

Головним підозрюваним є 24-річний громадянин Польщі (за іншими даними, йому 25 років).

Під час стрілянини він також дістав поранення, його стан оцінюють як тяжкий. Згодом у будинку, де проживав підозрюваний, знайшли тіла його батьків і 21-річної сестри.

Усі троє померли від вогнепальних поранень.

За даними польських ЗМІ, чоловік мав дозвіл на зброю, раніше не порушував закон і не служив у збройних силах.

Зверніть увагу! Стрілець під час нападу був одягнений у військову форму польської армії, шолом та бронежилет.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що підозрюваний симпатизував радикальним ультраправим поглядам.

Розслідуванням займається спеціальна група слідчих, яка розслідує злочини терористичного характеру.

У Польщі неділю оголосили днем жалоби.

Стрілянина у Кракові: що відомо

8 листопада в центрі Кракова сталася масова стрілянина, яку польська прокуратура офіційно кваліфікувала як терористичний акт.

Перше повідомлення про стрілянину надійшло о 15:00. За кілька хвилин поліцейські вступили в перестрілку з нападником. Переслідування на вулиці Дитля тривало 123 секунди.

До операції залучили понад тисячу поліцейських, 30 патрульних екіпажів, контртерористичні підрозділи та рятувальників. Двоє поліцейських, які першими знешкодили нападника, дістали важкі поранення, але згодом їх вивели зі штучної коми.

Поліцейських Якуба Кулика та Артура Моранського планують відзначити за мужність. Мер міста ініціював надання їм звання почесних громадян Кракова.