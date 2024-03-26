Весь світ шокували кадри з затримання чоловіків, одному з яких російські силовики відрізали вухо. Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що сцени катування, які продемонстрували росіяни, свідчать про деградацію усієї країни.

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Єдине розв'язання проблеми

Росія, на його думку, після демонстрації катувань перейшла в зовсім іншу категорію світової історії.

Ми всі знали, що в російських тюрмах катують, але ці кадри показали спеціально, пишаючись цим. Це занурення країни навіть не у Середньовіччя, а у первісний стан суспільства. Росія деградує семимильними кроками,

– наголосив російський публіцист.

Саме тому європейські країни, за його словами, мають ще раз переконатися, що єдине розв'язання цієї проблеми – завдати ураження цій країні.

Водночас демонстрація жахливих кадрів катувань громадян Таджикистану, яких підозрюють у скоєнні теракту, навряд чи сколихне мусульманський світ проти російської влади.

"Є достойні мусульмани в Росії, які воюють в чеченському легіоні на боці України у цій війні. Проте очолюють Чечню зовсім інші люди. Тому не варто розраховувати на те, що мусульмани підіймуться в Росії проти влади. Краще розраховувати на авіацію цивілізованої Європи, яка має ліквідувати цю нечисть", – зауважив Андрій Піонтковський.

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