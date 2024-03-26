Весь мир шокировали кадры с задержанием мужчин, одному из которых российские силовики отрезали ухо. Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что сцены пыток, которые продемонстрировали россияне, свидетельствуют о деградации всей страны.
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Единственное решение проблемы
Россия, по его мнению, после демонстрации пыток перешла в совсем другую категорию мировой истории.
Мы все знали, что в российских тюрьмах пытают, но эти кадры показали специально, гордясь этим. Это погружение страны даже не в Средневековье, а в первобытное состояние общества. Россия деградирует семимильными шагами,
– подчеркнул российский публицист.
Именно поэтому европейские страны, по его словам, должны еще раз убедиться, что единственное решение этой проблемы – нанести поражение этой стране.
В то же время демонстрация ужасных кадров пыток граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта, вряд ли всколыхнет мусульманский мир против российских властей.
"Есть достойные мусульмане в России, которые воюют в чеченском легионе на стороне Украины в этой войне. Однако возглавляют Чечню совсем другие люди. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что мусульмане поднимутся в России против власти. Лучше рассчитывать на авиацию цивилизованной Европы, которая должна ликвидировать эту нечисть", – отметил Андрей Пионтковский.
Что известно о подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле"
- В Красногорске в Московской области произошла стрельба перед концертом. Террористы начали стрелять по посетителям, а затем совершили пожар в зале, где он должно было состояться мероприятие.
- Российские силовики спустя несколько часов поймали подозреваемых, которые якобы сбежали из "Крокус Сити Холла", аж в Брянской области. Они оказались гражданами Таджикистана и якобы собирались сбежать в Украину.
- Силовики жестко обращались с задержанными. На видео можно зафиксировано, как одному из подозреваемых отрезают ухо. Позже появилось фото, на котором задержанного пытают с помощью электрического тока.
- 26 марта задержаны уже 8 подозреваемых. Среди них: 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Саидакрами Рачабализода, 25-летний Фаридун Шамсиддин, 19-летний Мухаммад Фаизов. Также арестована семья Исломовых: отец Исломов Исроил и его сыновья – Исломова Аминчон и Исломов Диловар. Именно Диловар якобы продал исполнителю теракта автомобиль. Последними по состоянию на 26 марта задержали бизнесмена Алишера Касимова, который предположительно сдавал квартиру подозреваемым в теракте.