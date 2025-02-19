Підозрювані у теракті в Миколаєві – школярі з Полтавщини: що про них відомо

Четверо підлітків із Полтавщини, яких підозрюють у причетності до теракту в Миколаєві, були звичайними школярами, яких знали як спокійних і неконфліктних. Однак слідство вважає, що вони потрапили під вплив російських спецслужб і виготовили вибухівку, яка забрала життя чотирьох людей.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Полтава". Служба безпеки України та поліція затримали чотирьох неповнолітніх мешканців Полтавщини, яких підозрюють у виготовленні вибухового пристрою для теракту в Миколаєві.

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Звичайні хлопці чи завербовані терористи?

Четверо підлітків із Полтавщини, яких підозрюють у виготовленні вибухівки для теракту в Миколаєві, навчалися в одному ліцеї та не викликали підозр у своїх односельців. За версією слідства, вони діяли під керівництвом спецслужб Росії і можуть отримати до 15 років ув’язнення або довічний термін.

Підозрюваним від 14 до 17 років, усі вони живуть у невеликих селах Полтавської області. Односельці описують їх як звичайних підлітків, які цікавилися комп’ютерними технологіями, грали у відеоігри та не мали проблем із законом.

Двоє з них захоплювалися програмуванням, інші цікавилися механікою та електронікою. Деякі хлопці були знайомі з військовою справою через сімейні обставини – їхні батьки служили у ЗСУ.

Нікому не віриться у це. Ми ніколи не могли б подумати, що таке з ними станеться,

– анонімно розповіли Суспільному.

Як вони опинилися під слідством

За даними правоохоронців, 16-річний підліток познайомився в інтернеті з представниками російських спецслужб і отримав від них пропозицію виготовляти вибухівку.

Йому запропонували гроші за виконання завдань, а згодом він залучив ще трьох знайомих. Разом вони вчилися створювати вибухові пристрої та в результаті передали готовий пристрій 42-річній жінці, яка мала його використати в Миколаєві.

14 лютого вона прибула до міста та отримала дистанційні інструкції. За версією слідства, коли вона підійшла до військових біля кафе, вибухівку активували через дзвінок на телефон. Загинула сама жінка та троє військових, ще семеро людей зазнали поранень.

Що відомо про затримання

Підлітків затримали вдома, під час обшуків у них вилучили телефони з доказами контактів зі спецслужбами Росії, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв. Їм оголосили підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людей.

Нині вони перебувають під вартою без права внесення застави. Попри юний вік, їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.