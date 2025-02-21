"По гарячих слідах" спіймали агента ФСБ, який підірвав авто військового прокурора в Одесі

Служба безпеки України та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали агента ФСБ. Фігурант на замовлення Росії підірвав авто військового прокурора в Одесі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Затримано агента російської ФСБ

Затримано агента ФСБ, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого цього року.

"Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення", – ідеться в повідомленні.

В пресслужбі СБУ вказали, що ввечері того ж дня працівники правоохоронних органів затримали виконавця теракту. Так, ним виявився 18-річний мешканець Одеси. Його окупанти завербували через телеграм-канал з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті. Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора,

– розповіли деталі в СБУ.

Там додали, що зловмисник також навпроти "цілі" встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Далі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Вказується, що під час проведення обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Повідомляється, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику за скоєне загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що в Нацполіції розповіли, що правоохоронці затримали молодика на автовокзалі. Він планував втекти до столиці.

Затримано агента ФСБ, який підготував теракт / Фото СБУ, Нацполіції